Huub van Schaijik (49) van damesmodelabel Mara May overleden

Huub van Schaijik, de eigenaar van damesmodelabel Mara May, is op 14 juli plotseling overleden in Antwerpen, zo meldt Textilia. Hij werd 49 jaar oud. De crematieplechtigheid vindt plaats op 22 juli in Eindhoven.

Schaijik is sinds 2018 eigenaar van damesmodelabel Mara May, dat hij de laatste jaren runde vanuit Brussel. Hij vertegenwoordigde het duurzame knitwearmerk sinds 2020 in Nederland. Op dit moment wordt onderzocht of het label zonder hem kan worden voortgezet, schrijft Textilia.

Schaijik was meer dan twintig jaar actief in de modebranche. Zo begon hij in 2022 als account manager bij private label bij Micro Fashion, een bedrijf dat accessoires voor mannen produceerde. In 2006 startte hij een winkel op de Lijnmarkt in Utrecht onder de naam Tailors & Co. De winkel bood maatwerk voor dames en heren. Dat bleek een succes, want er volgde een tweede vestiging in Laren en vier franchisewinkels. Vijf jaar later verkocht hij zijn onderneming. Een jaar later vertrok hij naar Los Angeles om aan de slag te gaan als sales en retail manager voor het Nederlandse cosmeticamerk Ariane Inden.

In 2014 keerde hij terug naar Nederland en ging hij aan de slag bij Martens Fashion Group (MFG). In 2016 startte hij als international sales manager bij Marlies Dekkers, waarna hij zijn carrière verder zette bij Sandwich als global export manager. Twee jaar later keert hij terug naar Martens Fashion Group.