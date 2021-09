Huub Vermeulen stopt na 20 jaar bij Bol.com, Margaret Versteden - van Duijn wordt nieuwe CEO

Na een carrière van ruim twintig jaar bij online platform Bol.com neemt Huub Vermeulen afscheid van het bedrijf. Dat meldt Bol in een persbericht. Vermeulen was de laatste vier jaar werkzaam als CEO. Margaret Versteden - van Duijn is voorgedragen om Vermeulen per 1 november 2021 op te volgen.

Vermeulen is sinds de start van Bol in 1999 betrokken bij het bedrijf. In 2001 werd hij er COO, vier jaar geleden werd hij tot CEO benoemd. “Het besluit om bol.com te verlaten, was niet gemakkelijk,” aldus Vermeulen in het persbericht. “Na 20 jaar Bol.com heb ik in deze fase van mijn leven behoefte aan een andere balans tussen werk en privé. Daarnaast wil ik de mogelijkheid creëren om in een non-executive rol andere ondernemers bij te staan.”

Versteden - van Duijn bekleedde de afgelopen jaren binnen Bol ook al verschillende directiefuncties. In 2015 startte ze bij het bedrijf als CMO, en werd vervolgens directeur van de commerciële afdeling. Vorig jaar werd ze directeur Platform, en nu klimt ze verder op. Versteden - van Duijn: “Ik vind het een eer en geweldige kans om de leiding over te mogen nemen van deze mooie organisatie (…) de komende jaren zullen in het teken staan van groei en de verdere ontwikkeling van ons platform. Een mooie ambitie waar ik vol energie, samen met het directieteam, graag verder richting aan geef.” Er wordt nog gezocht naar iemand die de huidige rol van Versteden - van Duijn in de toekomst kan innemen.