Ibrahim Kamara nieuwe artistiek directeur Off-White

De Britse journalist en stylist Ibrahim Kamara wordt de nieuwe artistiek directeur van modemerk Off-White. Dat blijkt uit een Instagrampost van het label. In zijn nieuwe rol zal Kamara verantwoordelijk zijn voor de collecties van Off-White en het beeldmateriaal dat het merk produceert, zo is in de Instagrampost te lezen.

Kamara was de afgelopen drie jaar al in nauw contact met Off-White en oprichter Virgil Abloh, die in november 2021 kwam te overlijden. Hun onderlinge band begon als een gesprek in de berichtenbox van Instagram en groeide uit tot een ‘sterke connectie gebaseerd op wederzijds respect en gedeelde waarden’. Kamara deed meermaals de styling voor de shows van Off-White, naast zijn werk voor verschillende modemagazines. Zo is hij sinds 2021 hoofdredacteur van Dazed.

Na het overlijden van Abloh werd er niet direct een nieuwe artistiek directeur voor het merk aangewezen. Wel werd er volgens Andrea Grilli, CEO van Off-White, een ‘collectief van creatieve geesten’ onderhouden ‘die het beste in hun veld representeren’. Dit collectief lijkt nu richting te geven aan de visie van het merk. Kamara zal zich bij deze groep aansluiten.

Andrea Grilli, CEO van Off-White, noemt het in de Instagrampost een ‘grote eer’ dat Kamara zich bij Off-White voegt als artistiek directeur. “Met zijn talent en visie kijken we gezamenlijk uit naar het volgende hoofdstuk van Off-White. De creativiteit en waarden die Virgil had en die aan de basis staan van ons merk, zullen we altijd in ons achterhoofd houden.”

Op zijn eigen Instagramaccount schrijft Kamara: “Virgil Abloh zal altijd bij ons zijn. Bij mij. Hij veranderde de wereld en liet een grote indruk achter op iedereen die hem ontmoette.” Kamara zegt ‘vereerd’ te zijn bij Off-White aan de slag te gaan, en zich te voegen bij een team ‘dat de rest van het verhaal vertelt dat Virgil ooit voor ons allen begon te schrijven’.