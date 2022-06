'Iconische Marilyn Monroe-jurk beschadigd nadat Kim Kardashian hem droeg'

Het moment dat Kim Kardashian op het Met Gala verscheen in de iconische jurk die Marilyn Monroe in 1962 droeg toen ze president John F. Kennedy toezong, kwam er al kritiek binnen. Het museumstuk zou ernstig beschadigd kunnen worden door het dragen. Nu lijkt het op nieuwe foto's gedeeld door Instagram account Marilyn Monroe Collection dat er inderdaad meerdere beschadigingen zijn opgetreden.

Het is echter moeilijk te zeggen of de foto's die zijn genomen inderdaad zijn gemaakt nadat Kardashian de jurk heeft gedragen. De Instagramaccount is de officiele account van de Scott Fortner Marilyn Monroe Collection, naar eigen zeggen 's werelds grootste privé collectie van Monroe's persoonlijke archieven en eigendommen.

Op de foto's is te zien dat er losse naden zijn bij de sluiting, scheuren in de achterkant en dat er losgeraakte diamanten zijn. Er zijn nog geen reacties van het Metropolitan Museum of Art (de organisator van het Met Gala), Kardashian of de eigenaar van de jurk.