Iconische mode-ontwerper Mary Quant (93) overleden

Mode-ontwerper Mary Quant, die vaak de populariteit van de korte rokken in de jaren zestig wordt toegeschreven, is op 93-jarige leeftijd overleden. Het nieuws wordt gemeld door The Guardian op basis van een statement van haar familie.

Het statement geeft aan dat ze ‘vanochtend vredig is overleden in haar huis in Surrey, Groot-Brittannië ’. Er staat ook: “Dame Mary was een van de meest internationaal erkende mode-ontwerpers van de twintigste eeuw en een uitzonderlijke innovator van de Swinging Sixties.”

Britse ontwerper Mary Quant wordt vaak gezien als de bedenker van de mini-rok tijdens de jaren zestig van de vorige eeuw. Deze status wordt nog wel eens betwist omdat ook ontwerper Rudi Gernreich en het modehuis Courrèges claimen verantwoordelijk te zijn. Wat wel duidelijk is, is dat Quant heeft gezorgd voor de populariteit van het item wereldwijd.

Mary Quant (93) overleden

Quant’s modeavontuur begint in 1955 als ze samen met haar man Alexander Plunket-Greene ‘Bazaar’ opent aan King’s Road in Londen. Het concept heeft een restaurant in de kelder voor Plunket-Greene en een modeboetiek op de begane grond waar Quant haar eigen ontwerpen verkoopt. De Bazaar-modelijn groeit al snel uit tot een grote productie onder de naam Ginger Group.

Quant wordt al vroeg erkend voor haar invloed op de mode en ontvangt daarom in 1966 de O.B.E.-titel van koningin Elizabeth. Het is een speciale titel, de Order of the British Empire. Begin 2023 kreeg de ontwerper er nog een nieuwe titel bij, namelijk 'Companion of Honour', de hoogste eretitel die iemand in Groot-Brittannië kan krijgen.

De ontwerper was in 2019 ook het onderwerp van een tentoonstelling in het V&A-museum in Londen. Het was de eerste keer dat er een overzichtstentoonstelling aan haar werk was gewijd. Het overzicht toonde meer dan 120 kledingstukken, tekeningen, accessoires en foto's.