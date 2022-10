Ilona Simons wint The Fashionweek Talent Award 2022

Ilona Simons wint de Talent Award 2022. De jury bekroont haar werk als ‘prachtige jacquards en krachtige combinatie van traditionele afwerkingen, ambacht en streetwear’, zo staat in het persbericht. Simons nam het op tegen 27 modeontwerpers en labels.

Simons wint een bedrag van 2500 euro om te investeren in een nieuwe collectie die gepresenteerd wordt in de volgende editie van The Fashionweek, zo is te lezen. Simons is niet de enige die in de prijzen valt: Floor Klaassen ontvangt een Tefal Pure Tex stomer en een tegoedbon ter waarde van vijfhonderd euro voor designerstoffen van Beglarian Fabrics. Dit jaar is The Fashionweek Talent Award 2022 gesponsord door Westfield Mall of the Netherlands.

De vakjury bestaat dit jaar uit ontwerper Erik Frenken, Rob Zomer- voorzitter van Stichting Dutch Fashion Embassy, Iris Ruisch- bekend van het platform State of Fashion, en couturier Pieter Paul Verberne.

De slotshow van de Haagse modeweek eindigde met de winnaar van de Fashionweek Award 2021, Rosalie Boonstra. Zij ontwierp een couturecollectie die naar verluid tot haar recht kwam in de klassieke setting van de shows in het stadspaleis uit 1469.