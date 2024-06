In de spotlight: Cor Vermeulen, storemanager bij OFM. Voorburg

De storemanager speelt binnen de klantgerichte wereld van retail een cruciale rol. FashionUnited kreeg onlangs de gelegenheid om te praten met Cor Vermeulen, de storemanager van OFM. in Voorburg. Hij gaf ons een bijzondere inkijk in het creëren van een veelzijdige en persoonlijke winkelervaring, gedreven door zijn leiderschap en de dagelijkse werkzaamheden.

Van bouw naar mode

Cor's reis naar de mode-retail begon op jonge leeftijd. "Sinds 2006, nu bijna 18 jaar geleden, begon ik aan mijn carrière in de mode," vertelt Cor. "Op mijn zestiende volgde ik een werk-leertraject in de bouw, maar dat bleek niets voor mij te zijn. Ik was altijd op zoek naar een manier om er anders uit te zien." Vanaf zijn zeventiende dook hij volledig op in de retailwereld, bekleedde verschillende functies en vond zijn passie.

Zijn carrière maakte een flinke sprong toen hij bij Vans aan de slag ging, waar hij snel verantwoordelijkheden kreeg. Na vier jaar in de winkel werd hij hoofd merchandise en reisde hij door Europa. "Ik werd een beetje moe van het reizen, en toen een vriend me belde over een nieuwe OFM. winkelopening, greep ik die kans met beide handen aan," vertelt Cor. Deze beslissing leidde tot zijn huidige rol bij OFM. Voorburg, waar hij zijn praktische eigenschappen en toewijding tot persoonlijke interactie kon inschakelen om meetbare doelen te bereiken.

Een typische werkdag bij OFM. Voorburg

Als vroege vogel en kapitein van het schip begint Cor zijn dag als eerste in de winkel en verlaat hij als laatste. "Mijn dag begint rustig met een kop koffie," zegt Cor. "Ik zorg ervoor dat alles werkt, de kassa's zijn aangesloten en de taken voor de dag klaarliggen." We starten de dag met het team, verdelen de taken en richten ons volledig op de klant." Naast dagelijkse werkzaamheden houdt Cor zich bezig met merchandising, inventarisatie en het onderhouden van nauwe contacten met klanten, zelfs via WhatsApp.

Leiderschapsfilosofie

Met een team van 15 medewerkers, waarvan er dagelijks 6 tot 7 aan het werk zijn, legt Cor de nadruk op rationeel en cijfermatig management, met een eigen touch. "Ik ben een rationeel persoon, minder op gevoel en sterk op cijfers gericht. Ik kijk waar ik input kan geven om dingen te verbeteren, maar heb het welzijn van mijn team altijd hoog in het vaandel staan", legt hij uit.

Unieke winkelervaring

De ruime inrichting en de combinatie van een Mensperience café, in-house atelier en persoonlijke service, maken de winkelervaring bij OFM. in Voorburg zo uniek. "We kunnen snel inspelen op spoedopdrachten dankzij ons in-store atelier," vertelt Cor. Dit biedt klanten de mogelijkheid om volledig maatwerk te ervaren en hun pak te personaliseren. Bij OFM. Voorburg gaat het om die extra stap in gastvrijheid en een persoonlijke touch, “Je drinkt een kop koffie met je klant, in plaats van alleen vragen of je kan helpen" voegt Cor toe.

Winkel in Voorburg Credits: OFM.

Consistentie en toekomstplannen

Klantloyaliteit en persoonlijke interactie staan centraal in Cor's visie. "In welke winkel heb je nog een vaste verkoper die WhatsApp-berichtjes stuurt?" vraagt hij retorisch. Het onderhouden van deze persoonlijke connectie over alle kanalen heen is essentieel voor OFM. Bij OFM. Voorburg heeft elke verkoper zijn vaste klanten, waardoor de klant-verkoop relatie geheel persoonlijk en uniek wordt. Of het nu gaat om het aanbevelen van kleding voor een specifieke gelegenheid of het transformeren van iemands hele kast, het OFM. team staat klaar voor actie.

Wat betreft de toekomstplannen voor OFM. Voorburg, richt Cor zich op een gezonde groei van 10% per jaar. "We hebben de afgelopen jaren enorme sprongen gemaakt door hard te werken en menselijkheid centraal te stellen," aldus Cor.

Advies voor nieuwkomers in de mode-industrie

Voor mensen die net beginnen in de mode-industrie, heeft Cor duidelijk advies: "Doe vooral wat je leuk vindt.” Aan toekomstige OFM.-medewerkers hoopt Cor aan te wijzen dat met enthousiasme en doorzettingsvermogen winkelwerk veelzijdiger is dan men denkt, en dat het een uitdagende en leuke job is.

Winkel in Voorbrug Credits: OFM.

Team motivatie en succes

Het motiveren en betrekken van het team is voor Cor van groot belang. "Het is belangrijk dat iedereen de sfeer ervaart," zegt hij. "We hebben vaak team meetings, leuke uitjes en vieren de successen." Volgens Cor is de belangrijkste eigenschap van een succesvolle storemanager het geven van het goede idee en leiden door voorbeeld.

Met zijn toewijding en passie voor mode en retail heeft Cor Vermeulen bij OFM. Voorburg een voorbeeld gesteld van leiderschap en innovatie. Zijn unieke aanpak en klantgerichte filosofie maken hem een inspirerend voorbeeld voor iedereen in de retail en mode-industrie.