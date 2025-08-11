In gesprek met Merve, P&C Manager bij Primark Utrecht: ‘’Waar je begint maakt niet uit. Waar je heengaat wel’’

"Acht jaar geleden begon ik bij Primark Zaandam als weekend Retail Assistant. Wat begon als een bijbaan groeide al snel uit tot een loopbaan vol kansen. In 2019 stapte ik over naar Primark Utrecht als Cash Office Operative en in 2022 maakte ik de overstap naar het People & Culture-team. Inmiddels ben ik P&C Manager en kijk ik trots terug op elke stap."

Welke kernwaarden van Primark spreken jou het meeste aan?

"Van onze waarden en gedragsregels – Caring, Dynamic en Together – spreekt Caring mij het meest aan. Vanaf het begin voelde ik me gewaardeerd. Nu probeer ik dat zelf door te geven door successen van collega’s te erkennen en te vieren. Wat mij motiveert, is de ruimte om te blijven leren. Bij Primark geldt: toon initiatief, en je kunt ver komen. Dankzij goede begeleiding ontdekte ik een passie voor HR en ontwikkelde ik waardevolle vaardigheden."

Wat maakt jou functie zo leuk?

"Wat mijn functie zo leuk maakt, is de vrijheid om nieuwe ideeën te delen en toe te passen. Dat geeft energie. Ik word geïnspireerd door iedereen die zich inzet om te groeien en het verschil wil maken."

Hoe zouden jouw collega's jou omschrijven?

"Mijn collega’s omschrijven mij als loyaal, hardwerkend en motiverend. Daar ben ik trots op, want een positieve werkomgeving begint bij jezelf."

Welke boodschap zou je willen meegeven aan iemand die overweegt bij Primark te gaan werken?"

"Bij Primark krijg je écht de kans om te groeien, in een warme en diverse cultuur waar ideeën welkom zijn en successen samen worden gevierd."