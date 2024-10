In gesprek met Tessa Koops: een visie op eigenzinnigheid

Bij Tessa Koops boutique op de Herenstraat in Amsterdam is het allesbehalve saai. Tussen de zeeën van gekleurde prints en vintage meubels zit Koops samen met haar katten Floyd, Tartufo en Babybel. FashionUnited sprak met Koops over alles wat met Tessa te maken heeft, en snel werd er duidelijk dat vrolijkheid centraal staat in de DNA van het merk: “Het woord vrolijk lijkt luchtig, maar ik heb gemerkt dat mensen daar echt blij van worden,” vertelt ze. “Kleding beïnvloedt je gemoedstoestand, het kan je stemming versterken en hoe je jezelf wil uiten.” Deze gedachte vormt dan ook de basis van haar ontwerpen: kleding die niet alleen mooi is, maar ook bijdraagt aan hoe je je opstelt tegenover de wereld en hoe je je voelt.

Tessa Koops Boutique, Herenstraat Credits: Tessa Koops

Een merk voor eigenzinnige vrouwen

De collecties van Koops richten zich niet op microtrends, maar blijven wel met de tijd meegaan. “Mode beweegt, en ik beweeg ook." Ze benadrukt dat haar ontwerpen bedoeld zijn voor vrouwen die durven af te wijken van de massa en trouw blijven aan hun eigen stijl. "Ik maak geen stoere kleding, maar mijn kleding wordt gedragen door stoere, krachtige vrouwen,” “Eigenzinnigheid en persoonlijkheid zitten verweven in mijn ontwerpen. Vrouwen voelen zich zelfverzekerd in mijn kleding, omdat ze niet per se de laatste trends volgen, maar hun eigen stijl kunnen versterken.”

In een wereld waar androgyne en unisex mode aan terrein winnen, houdt Koops vast aan een balans tussen vrouwelijkheid en contrasten. Ze beschouwt haar ontwerpen ook als aanvullingen op andere, meer rustige merken en laat zich inspireren door de jaren ’70 − een tijdperk dat volgens haar echt een “retro vibe” en nostalgie met zich meedraagt. Dit zie je terug in de prints en silhouetten die ze creëert: van flared broeken en gilets tot blouses met pofmouwen en lange wikkeljurken die vrouwen zowel stoer als chic kunnen dragen. “De Nederlandse vrouw draagt graag een stoere laars onder een jurk, inplaats van een elegante pump. Dat is iets wat ik altijd in gedachten houd tijdens het ontwerpen. Voor mij is en blijft de jurk wel de eeuwige hit.”

F/W24 Credits: Tessa Koops

Het creatieve proces: stof en print

Het creatieve proces begint voor Koops eigenlijk altijd bij de print of kwaliteit van de stof. “Het start bijna altijd met de print,” legt ze uit. “Als ik een print zie, dan denk ik na over welk kledingstuk daarbij past. Het doek bepaalt of het een vloeiende jurk of een stoer jasje wordt.” Haar collectie bestaat uit een mix van eigen ontworpen prints en zorgvuldig geselecteerde patronen van printhuizen binnen Europa. Deze prints worden speciaal omgekleurd, veranderd, aangepast en vergroot om ze een uniek karakter te geven. “Ik werk per seizoen met kleurenblokken die me aanspreken, zoals warme tinten in de herfst of frisse blauw-groen combinaties voor de zomer", vertelt ze.

F/W24 Credits: Tessa Koops

Ook vindt Koops het nog geweldig om zelf aan samples te werken, ze knipt vaak haar eigen samples om te zien hoe stoffen samenwerken, wat het proces zeer hands-on maakt. “Ik werk niet met technische tekeningen; ik ontwerp op gevoel. Werken vanuit een tekening is vaak ook niet een rond proces, terwijl een vrouw ook gewoon driedimensionaliteit heeft.” Dit zorgt verder voor een persoonlijke touch: "Ik denk dat het persoonlijke heel belangrijk is. Persoonlijke aandacht op alle vlakken. Ik heb niet gekozen om bijvoorbeeld Bombari te heten als merk. Mijn naam is mijn merk.”

Tessa Koops Boutique, Herenstraat Credits: Tessa Koops

Toekomstplannen: Vernieuwing en Speelsheid

De toekomst van Tessa Koops ziet er veelbelovend uit. “We willen de Nederlandse markt stabiel houden, maar ook uitbreiden naar Duitsland,” vertelt Koops. “Speelsheid blijft een belangrijke waarde binnen het merk. Het zorgt ervoor dat we blijven verrassen en creatief blijven.”

Tessa Koops blijft trouw aan haar visie: kleding ontwerpen voor vrouwen die met eigenzinnigheid en vrolijkheid door het leven willen gaan. Haar mix van levendige prints, vloeiende stoffen en persoonlijke aanpak maakt haar merk geliefd bij zowel retailers als consumenten. “Ik hoop met mijn merk vrouwen en meestal creatieve vrouwen, speelsheid toe te reiken. Speelsheid kan je blijven verrassen en speelsheid geeft je een stukje karakter.”