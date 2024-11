In memoriam: India’s toonaangevende ontwerper Rohit Bal (63) overleden

De bekende Indiase ontwerper Rohit Bal is op vrijdagavond overleden. Hij is 63 jaar geworden. Bal overleed in de Indiase hoofdstad New Delhi aan een hartkwaal.

De ontwerper onderging zeven jaar geleden een angioplastiek en werd vorig jaar in het ziekenhuis opgenomen vanwege een hartkwaal. Vanwege zijn gezondheidsproblemen had hij een pauze ingelast in de modewereld, maar keerde een paar weken geleden terug om zijn laatste collectie “Kaaynaat: A Bloom in the Universe” als onderdeel van FDCI x Lakme Fashion Week op 13 oktober te presenteren.

Bal stond bekend om zijn ontwerpen die de grenzen verleggen, waarbij hij een traditionele Indiase esthetiek naadloos combineerde met een meer eigentijds tintje. Vaak gebruikte hij lotus- en pauwmotieven, borduurwerk uit Kasjmir en rijke stoffen zoals fluweel en brokaat.

Internationale beroemdheden zoals Cindy Crawford, Pamela Anderson en Uma Thurman behoorden tot zijn klanten, samen met verschillende Indiase beroemdheden zoals Deepika Padukone, Sonam Kapoor, Aishwarya Rai en Amitabh Bachchan.

Over Rohit Bal:

Bal werd in 1961 geboren in Srinagar in de Kashmirvallei in het noorden van India, maar zijn familie verhuisde later naar New Delhi. Hij studeerde af met een bachelor in geschiedenis aan het St. Stephens College van de Universiteit van Delhi en studeerde later mode aan het National Institute of Fashion Technology (NIFT), waar hij ook lesgaf als gastdocent.

Samen met zijn broer Rajiv begon Bal in 1986 op 25-jarige leeftijd zijn carrière in het kledingbedrijf van de familie, Orchid Overseas in New Delhi. Vier jaar later presenteerde hij zijn eerste onafhankelijke collectie.

Prijzen volgden - hij won de “Designer of the Year” bij de Kingfisher Fashion Achievement Awards in 2001 en opnieuw bij de Indian Fashion Awards in 2006. In 2012 was hij de Lakme Grand Finale Designer en twee jaar later ook op de Wills Lifestyle India Fashion Week.

In 2013 begon Bal een samenwerking met het etnische Indiase kledingmerk Biba onder de naam Biba by Rohit Bal, dat in geselecteerde Biba-winkels werd verkocht. Het jaar daarvoor begon hij met het ontwerpen van kostuums voor de Indiase versie van de populaire spelshow “Who Wants to Be a Millionaire? (“Kaun Banega Crorepati”).

Bal opende flagship stores in New Delhi, Mumbai, Bangalore, Ahmedabad, Kolkata en Chennai en waagde zich aan het ontwerpen van juwelen. Hij was merkambassadeur voor de Zwitserse luxe horlogemaker Omega.