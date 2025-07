In vogelvlucht: Dit moet je weten over Belgische ontwerpster Meryll Rogge

Na meerdere jaren achter de schermen lijkt het nu Meryll Rogge’s moment in de schijnwerpers. De Belgische ontwerpster won recent de Grand Prize van de Andam Awards en neemt nu ook de functie van creatief directeur van Italiaans modehuis Marni op zich. Een kleine opfrisser: dit moet u weten over Meryll Rogge.

Opleiding

Rogge studeerde mode aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen. Ze studeerde aan de academie van 2005 tot en met 2008. Een mode-opleiding is echter niet het enige dat Rogge genoten heeft. Ze studeerde namelijk van 2002 tot 2004 rechten in Namen. Hier behaalde ze haar bachelor.

Voor haar modeopleiding liep ze onder andere stage bij Marc Jacobs.

CV

De stage bij Marc Jacobs legde de ontwerpster geen windeieren. Na haar stage blijft ze namelijk aan als assistent-ontwerper. Ze groeit later door naar Designer Womenswear, zo vertelde ze in 2022 tegen Elle België.

Na zeven jaar wordt ze hoofd damesmode bij Dries van Noten. Hiervoor keert ze terug naar België.

In 2020 richt ze haar eigen gelijknamige merk op. ““Het voelde als een soort van nu-of-nooit-moment. Ik moest het gewoon proberen. Hoe waardevol het ook is om voor anderen te werken en van anderen te leren, ik was klaar met compromissen sluiten”, aldus Rogge in het interview met Elle België.

In juli 2025 wordt ze aangekondigd als de nieuwe creatief directeur voor Italiaans modehuis Marni. OTB-topman Renzo Rosso [OTB is het moederbedrijf van Marni, red.] zegt over die aanstelling: “We hebben veel sterke kandidaten gesproken, maar Meryll wist ons te overtuigen. Ze herinterpreteert het DNA van Marni met een gevoelige en eigentijdse blik die alle facetten van het merk omvat, van mode tot accessoires en communicatie. Ik wens haar veel succes in deze nieuwe rol.” Ook Stefano Rosso, algemeen directeur van Marni, kijkt uit naar de samenwerking: “Meryll is een uitzonderlijk creatief talent en een inspirerende vrouw. Haar visie en ervaring gaan een sleutelrol spelen in de toekomst van Marni.”

Tekst loopt verder na de afbeeldingen.

Meryll Rogge SS23 Credits: Meryll Rogge / photo by Vadim Kovigra

Meryll Rogge SS23. Credits: Meryll Rogge / photo by Vadim Kovigra

Meryll Rogge FW24. Credits: Launchmetrics Spotlight.

Meryll Rogge FW25. Credits: Launchmetrics Spotlight.

Stijl

De stijl van Rogge wordt gekenmerkt door een mix van klassieke dames avondkleding en tailoring uit menswear, maar dan met gedurfde en onverwachte combinaties. Deze mix zorgt voor een eigentijdse uitstraling. Haar werk oogt jeugdig en vol vreugde.

Tekst loopt verder na de afbeelding.

Meryll Rogge wint in 2024 de Designer of the Year Award van de Belgian Fashion Awards. Credits: J. Van Belle