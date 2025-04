Indiase ‘retailkoning’ Darshan Mehta (64) overleden

Ondernemer Darshan Mehta is op 64-jarige leeftijd overleden. Het nieuws wordt bekend gemaakt door de Fashion Design Council of India op Instagram.

“Een legende is er niet meer”, zo schrijft de raad. FDCI noemt Metha de retailkoning van India. De ondernemer was 17 jaar lang actief bij de Reliance Brands Limited (een dochterbedrijf van Reliance Industries Limited). Dit bedrijf is volgens diverse media de grootste speler op de Indiase premium tot luxe markt. Het bedrijf vertegenwoordigd een portfolio van ruim 85 merken waaronder Valentino, Bottega Veneta, Burberry en Tiffany & Co.

Mehta was volgens Business of Fashion de afgelopen jaren ook betrokken bij de investeringen in Indiase merken zoals Manish Malhotra, Rahul Mishra en Abraham & Thakore.