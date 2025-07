Inditex benoemt nieuwe directeur voor Zara Kids

Lorenzo Marcheselli, tot nu toe leider van de Italiaanse tak van de Spaanse modegroep Inditex, is benoemd tot nieuwe directeur van Zara Kids. Hij volgt Begoña Costas op, die na een carrière van 46 jaar bij het bedrijf met pensioen gaat. Dat meldt het Spaanse zakenblad Modaes.

Costas, een sleutelfiguur binnen Zara, laat een indrukwekkende loopbaan achter. Zij was vanaf het begin betrokken bij de ontwikkeling van de kinderkleding bij Zara, inclusief mijlpalen zoals de overname van Kiddy's Class in 2022.

Met bijna twintig jaar ervaring bij Inditex brengt Marcheselli een schat aan internationale ervaring met zich mee. Hij begon in Zara-winkels in Ravenna en Florence en werkte zich op tot functies als directeur van de Britse en Ierse vestigingen, evenals commercieel directeur van Zara in Europa.

Sinds 2018 stond hij aan het hoofd van de Italiaanse markt. Deze positie wordt nu overgenomen door Barbara Bastianelli, voorheen commercieel directeur voor Europa en Azië. Net als haar voorganger begon Bastianelli haar carrière bij Inditex.

Deze wisseling vindt plaats in een dynamische periode voor Zara Kids. De afgelopen maanden heeft het merk nieuwe initiatieven gelanceerd, zoals de Z3D-lijn voor tieners en samenwerkingen, waaronder die met het Duitse kledingmerk Closed.

Zara, goed voor meer dan zeventig procent van de omzet en winst van Inditex, behaalde in 2024 een omzet van 27,778 miljard euro en een winst vóór belastingen van 5,407 miljard euro. In het kinderkleding segment blijft Zara een van de belangrijkste spelers in Spanje, waarmee de strategische rol binnen het Spaanse modeconcern wordt versterkt.