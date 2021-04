Influencer Chiara Ferragni aangesloten bij directie Tod’s, aandelenprijs schiet omhoog

Ondernemer en influencer Chiara Ferragni is het nieuwste directielid van de Tod’s Group, zo blijkt uit een statement in handen van FashionUnited IT. Na de aankondiging van haar aanstelling, schoot de aandelenprijs van Tod’s met 12,19 procent omhoog.

“Met de overtuiging dat het steeds belangrijker is om sociaal geëngageerd te zijn, solidair te zijn naar anderen, duurzaamheid hoog in het vaandel te hebben en in contact te zijn met de jongere generatie, heeft de Tod’s Group Chiara Ferragni aangesteld als directielid,” aldus het statement. “We hebben vertrouwen in dat Chiara’s kennis van de wereld van jongeren, gecombineerd met de ervaring van de directie, een denktank kan bouwen die zich richt op projecten met het oog op solidariteit naar anderen, zeker richting jongeren, die gehoord moeten worden.”

“Ik dank Diego Della Valle [CEO van de Tod’s Group, red.] voor het vertrouwen en respect die hij voor mij heeft als vrouw en manager. Door mij aan te sluiten bij de Tod’s Group geef ik mijn generatie een stem binnen een van Italië’s excellente bedrijven,” aldus Ferragni in het statement. De influencer is zelf van Italiaanse komaf.

De groep is al enige tijd bezig met een ommekeer van het bedrijf. Tod’s Group is het moederbedrijf van Tod’s, Hogan, Roger Vivier en Fay. Het merk Tod’s lanceerde in 2017 een nieuw businessmodel genaamd Tod’s Factory en het Italiaanse merk wil zich meer op de jongere consument focussen.