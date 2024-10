INretail benoemt nieuwe zakelijk directeur

Arno Commandeur is benoemd tot zakelijk directeur van brancheorganisatie INretail. Hij neemt de positie over van Udo Delfgou, zo is te lezen in een persbericht.

Commandeur vormt vanaf 1 december 2024 samen met algemeen directeur Jan Meerman de directie van INretail. Commandeur wordt door de brancheorganisatie geroemd voor zijn ruime ervaring in ondernemerschap, zakelijke dienstverlening, organisatieontwikkeling en ICT.

“Met de komst van Arno is het directieteam op nieuwe sterkte. In diverse gesprekken in uiteenlopende samenstellingen kwamen zijn enthousiasmerende en verbindende leiderschapsstijl en focus op voortdurende verbeterstappen duidelijk naar boven. Dat zijn waardevolle kwaliteiten die een koninklijke club van professionals nog krachtiger maakt en nog beter voorbereid op de toekomst,” aldus Jan Meerman.