Interim CEO Esprit Holdings Limited nu permanent aangesteld

William Eui Won Pak is de nieuwe CEO van Esprit Holdings Limited. Pak vervulde al de taak van interim CEO sinds vorig jaar, maar is nu aangesteld als permanente CEO, zo is te lezen in een bericht van het bedrijf.

Pak zal naast de functie van CEO ook nog steeds de functies van uitvoerende directielid en COO blijven vervullen, zo is te lezen in het statement. Hij vervulde deze twee taken al sinds september 2021.

Vorige CEO Mark Daley kondigde afgelopen oktober zijn vertrek aan. Daley vertrok vanwege ‘ persoonlijke familie problemen’. De topman ging toen niet verder in op de redenen voor zijn vertrek. Op het moment van de aankondiging was hij een klein jaar de CEO van Esprit Holdings Limited.