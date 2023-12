Interview met Hunkemöllers Global HR Director Karlijn Hendriks: “De focus ligt op werkgeluk"

Onlangs introduceerde lingeriemerk Hunkemöller haar nieuwste campagne: Sheroism. De campagne inspireert vrouwen om hun meest authentieke zelf te zijn en roept vrouwen op elkaars schoonheid te omarmen. De campagne is onderdeel van de nieuwe brand strategie die momenteel breed wordt uitgerold. Volgens Global HR Director Karlijn Hendriks ligt de focus intern vooral op het creëren van werkgeluk en een positieve mindset.

We willen dat onze medewerkers zich thuis voelen, elkaar helpen en plezier in hun werk hebben Karlijn Hendriks, Global HR Director bij Hunkemöller

Toonaangevend

Karlijn Hendriks begon in januari 2016 bij Hunkemöller als HR Manager Nederland. Inmiddels maakt ze als Global HR Director deel uit van de Trading Board en is ze verantwoordelijk voor 7500 medewerkers, waarvan 1300 in Nederland. “Hunkemöller is een schitterend bedrijf om voor te werken”, begint ze haar verhaal. “Hunkemöller is toonaangevend op het gebied van lingerie, we maken mooie producten en als retailer bevinden we ons in een dynamische wereld.”

Het huidige retail landschap kent volgens haar ook de nodige uitdagingen. Zoals stijgende kosten, krapte op de arbeidsmarkt en klanten die twee keer nadenken voordat ze hun geld uitgeven… “Als marktleider moeten we daar een weg in vinden”, vertelt ze. “Dat doen we graag vanuit een positieve mindset. Na een dip komt altijd weer een goede periode. Het gaat erom: wat heb je nodig om uit de dip te komen? Wat kun je doen om waarde aan je merk toe te voegen, voor je klanten en voor je werknemers? Dat is een vraag die we onszelf de afgelopen tijd hebben gesteld.”

We lift each other up

Een belangrijk onderdeel van de nieuwe brand strategie is de purpose ‘We inspire and empower women to be their most beautiful and authentic selves. Together we lift each other up”. Karlijn: “Het mooie aan deze purpose is dat je hem breed kunt doortrekken. We willen onze klanten empoweren, maar óók onze medewerkers. We vinden het bijvoorbeeld belangrijk dat onze medewerkers zich thuis voelen op hun werk. Natuurlijk werken mensen om geld te verdienen, maar het is ook fijn als je leuk werk hebt. Dat je kunt zeggen: ik heb een heerlijke dag gehad. Dat noemen we werkgeluk.”

“We hebben onderzocht wat werknemers nou echt belangrijk vinden. Naast geld verdienen willen ze niet al te ver bij hun werk vandaan wonen. Ze willen flexibiliteit, maar ook weten waar ze aan toe zijn. Ze willen zich geborgen voelen en verantwoordelijkheid hebben. En ze willen hun werk goed kunnen combineren met de andere rollen in hun leven, bijvoorbeeld als moeder of vriendin. Onze intentie is om deze wensen zoveel mogelijk te faciliteren.”

Values

Tijdens het vormgeven van de nieuwe brand strategie werden ook de values aangepast. “De meeste values waren op zich nog passend, we hebben ze alleen iets aangescherpt”, stelt Karlijn. “We hebben gekeken naar wat we belangrijk vinden en wat bij ons past. Wat voor soort gedragingen, wat voor soort leiderschap? Hoe supporten we onze medewerkers om het beste uit zichzelf te halen in deze veranderende wereld? Zo hebben we de values Sexy, Fun en Passionate aangepast naar Empowering, Playful en Responsible. Wat ons betreft dekt dat beter de lading. Als lingeriemerk inspireren we vrouwen om van zichzelf te houden, ongeacht huidskleur of kledingmaat. En we moedigen vrouwen aan om elkaar te supporten. Ook intern gaan we daarin grote stappen maken.”

Leiderschapsprogramma’s

Op dit moment is Hunkemöller druk bezig om nieuwe leiderschapsprogramma’s te ontwikkelen die vooral zijn toegespitst op de 750 store managers. Karlijn: “Zij hebben de grootste impact op de werkvloer en weten als geen ander wat hun team nodig heeft.”

Het gaat er volgens Karlijn om een prettige en intieme sfeer te creëren waar medewerkers en klanten zich thuis voelen. “Als de klant binnen komt, mag het licht aanvoelen, aangenaam, vertrouwd. De wereld daarbuiten is soms al zo heftig. En het mag ook best een beetje playful zijn. Juist ook in deze tijden waarin het niet vanzelf gaat. Wij zeggen: vier ook de kleine succesjes met elkaar, heb lol samen en maak het leuk. Dat voelen klanten ook. Lingerie is een cadeau aan jezelf en dat mag een bezoekje aan een lingeriewinkel ook zijn: een plekje om even weg te dromen, om met iets plezierigs bezig te zijn. Natuurlijk moet er hard gewerkt worden, maar niet alles hoeft zo serieus te zijn, het mag best met een knipoog.”