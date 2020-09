Iris van Wees, Ninamounah, Schueller de Waal en Passama/Langendijk genomineerd voor Dutch Design Award

De Dutch Design Awards komen er weer aan en de organisatie heeft de genomineerden van dit jaar bekend gemaakt. In de categorie ‘fashion’ staan Ninamounah, Schueller de Waal en Passama/Langendijk op de shortlist, zo blijkt uit het persbericht.

In de categorie ‘young designer’ staat ook nog een modenaam: Iris van Wees. Van Wees was vorig jaar een van de grote kanshebbers tijdens de jaarlijkse Lichting-show van beste ‘graduates’ uit dat jaar en won niet veel later de ‘public award’ tijdens Fashionclash.

Ook de genomineerden in de categorie ‘fashion’ zijn geen onbekende. Ontwerper Ninamounah is eveneens een oud Lichting-kandidaat, uit 2017, en heeft vervolgens haar collecties getoond op Amsterdam en Paris Fashion Week. Ze is genomineerd voor haar ‘Collection 005 Complete Metamorphosis Pt.2’. Schueller de Waal sleept de nominatie in de wacht voor ‘Litter’. Passama/Langendijk, bestaande uit ontwerpers Barbara Langendijk en Noon Passama, zijn genomineerd voor ‘A Research into the Values and Meanings of Fur’.

De awarduitreiking zal dit jaar via een live talkshow plaatsvinden. Elke categorie wordt op een andere middag behandeld, waardoor de gehele awarduitreiking van 17 tot en met 24 oktober duurt. Alle projecten van de genomineerden kunnen online bekeken worden tijdens de Dutch Design Week en later zal, wanneer mogelijk, nog een fysiek retrospectief worden opgezet begin 2021.