Isabel Marant wisselt van directie: Catherine Jacquet benoemd tot CEO

Modehuis Isabel Marant heeft een nieuwe algemeen directeur. Catherine Jacquet is benoemd tot CEO en volgt Anouck Duranteau-Loeper op, volgens informatie van WWD op 26 mei 2026. Haar officiële start is volgende maand, na een overgangsperiode onder begeleiding van haar voorgangster.

De directrice verlaat haar functie “om andere professionele kansen na te jagen”, aldus de informatie aan de vakpers. Ze blijft tot juni in functie voor een soepele overdracht.

Een benoeming met ervaring in luxe en Parijse modehuizen

Catherine Jacquet komt naar Isabel Marant na haar rol als chief operating officer bij Fear of God in Los Angeles. Eerder was ze algemeen directeur bij Lemaire en werkte ze bij diverse Parijse modehuizen, waaronder Courrèges, Sonia Rykiel en Paco Rabanne.

Met haar diploma van het Institut Français de la Mode heeft ze een hybride profiel dat operations, internationale ontwikkeling en het management van luxemerken combineert.

Een opvolging in een context van herpositionering

Het vertrek van Anouck Duranteau-Loeper volgt na ongeveer tien jaar bij het modehuis. Volgens WWD suggereren bronnen in de markt een mogelijke toekomstige rol bij Saint Laurent, terwijl Cédric Charbit de organisatie van de groep verder versterkt.

Een merk dat trouw blijft aan zijn Parijse DNA

Het modehuis, opgericht door Isabel Marant in de jaren negentig, heeft zich gevestigd met een herkenbare signatuur: een relaxte Parijse garderobe, beïnvloed door streetwear, vintage en een vorm van beheerste nonchalance.

Vandaag de dag balanceert het merk tussen internationale distributie en een sterke, herkenbare esthetiek, die tot uiting komt in iconische stukken en regelmatige samenwerkingen.

Een bestuurswissel in een fase van beheerste groei

Deze verandering vindt plaats in een context waarin modehuizen in het middensegment hun bestuur aanpassen om complexere groeicycli te ondersteunen. Denk hierbij aan internationalisering, druk op de marges, de opkomst van selectieve wholesale en een sterkere controle over het merkimago.

Bij Isabel Marant zal de nieuwe directie de expansie moeten voortzetten, met behoud van de sterk gecodificeerde identiteit. Deze identiteit is een van de belangrijkste immateriële activa van het modehuis.

