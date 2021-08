Isabelle Guichot nieuwe CEO SMCP

Na ruim 7 jaar vertrekt Daniel Lalonde als CEO van de Franse modegroep SMCP. Isabelle Guichot vervangt hem vanaf vandaag en neemt de taak van CEO op zich, zo blijkt uit een persbericht van SMCP.

Guichot is geen vreemde van SMCP. De topvrouw was namelijk al sinds september 2017 de CEO van Maje, een van de merken van de groep. SMCP schrijft de succesvolle groei van Maje de afgelopen toe aan Guichot en meldt dat ze sinds haar aanstelling ook haar business en leiderschapsvaardigheden heeft laten zien. Nu Guichot CEO is van SMCP blijft er een open positie bij Maje, zo blijkt uit het bericht. De zoektocht voor een nieuwe CEO bij Maje is al begonnen.

Lalonde zal Guichot begeleiden tijdens de transitieperiode bij SMCP en zal per oktober de groep verlaten. De Franse groep is het moederbedrijf van Maje, Sandro, Claudie Pierlot en De Fursac.

Beeldcredit: Portret van Isabelle Guichot, SMCP