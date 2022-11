‘Italiaanse couturier Renato Balestra (98) overleden’

Ontwerper Renato Balestra is op 98-jarige leeftijd overleden, zo meldt WWD. Hij staat bekend om zijn ontwerpen voor filmsterren als Ava Gardner, Sophia Loren, Candice Bergen en Elizabeth Taylor.

Balestra opende zijn eigen eerste atelier in 1959 in Rome. Het merk is daar nog steeds gevestigd, aldus WWD. Eerder dit jaar herlanceerde het merk onder leiding van Sofia Bertolli Balestra, de kleindochter van de ontwerper. Een ready-to-wear collectie werd gepresenteerd afgelopen februari tijdens Milaan Fashion Week.

Aan het hoofd van het merk staan de dochters van Renato, Fabiana en Federica.