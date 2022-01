Italiaanse modeonterwerper Nino Cerruti (91) overleden

Italiaanse modeonterwerper Nino Cerruti is op 91-jarige leeftijd overleden, zo melden diverse media. Hij was opgenomen voor een heupoperatie in het ziekenhuis, maar de exacte oorzaak van overlijden is niet bekend. Cerruti staat sinds de jaren 1960 bekend als een vernieuwer van mannenmode.

Nino Cerruti was oorspronkelijk een filosofie-student en wilde schrijver worden. Toen zijn vader overleed, een telg uit een textielfamilie die al sinds 1881 stoffen maakte in de Italiaanse regio Piëmonte, moest Nino het familiebedrijf overnemen in de jaren 1950. Cerruti lanceerde in 1957 de mannenmode lijn ‘Hitman’ wat de start van de transformatie van het bedrijf inluidde.

De casual chic stijl die Cerruti introduceerde was revolutionair in de mannenmode en de stijl van de Italiaanse ontwerper werd dan ook in een mum van tijd populair in de filmwereld. Cerruti maakte gebruik van soepelvallende stoffen die meer ruimte boden voor expressie. Uiteindelijk ontwierp hij kostuums voor meer dan zestig films. Zo ontwierp hij kleding voor de films Wall Street en The Witches of Eastwick, beiden uitgebracht in 1987. Ook kleedde hij Don Johnson in de tv-serie Miami Vice en Clint Eastwood in de film Line of Fire.

De inmiddels zeer bekende ontwerper Giorgio Armani kreeg ook een kans voor Nino Cerruti te werken. Armani werkte als assistent voor Cerruti.