Italiaanse modeontwerper Roberto Cavalli overleden op 83-jarige leeftijd

De Italiaanse modeontwerper Roberto Cavalli is vandaag op 83-jarige leeftijd overleden, zo wordt bekendgemaakt op zijn sociale media-kanaal Instagram. De modeontwerper richtte in 1970 zijn gelijknamige modehuis op. Onderdeel van het modehuis is ook de bekende ‘Just Cavalli’-lijn.

“Beste Roberto, je bent misschien niet meer fysiek bij ons, maar ik weet dat ik je geest altijd bij me zal voelen. Het is de grootste eer in mijn carrière om te werken onder jouw nalatenschap en te creëren voor het merk dat je hebt opgericht met zoveel visie en stijl. Rust in vrede je zult gemist worden en je bent geliefd bij zoveel mensen dat je naam zal voortleven, een baken van inspiratie voor anderen en vooral voor mij”, schrijft Fausto Puglisi, creatief directeur bij het modehuis.

Sergio Azzolari, Chief Executive Officer, voegt daraan toe: “Het bedrijf Roberto Cavalli deelt de condoleances met het verlies van de familie Cavalli. Zijn nalatenschap blijft een constante bron van inspiratie.”

Roberto Cavalli SpA werd in 2019 overgenomen door Vision Investments LLC, een in Dubai gevestigde investeringsmaatschappij die behoort tot de Damac Properties Group.