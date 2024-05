J.C. RAGS stelt Frank Abbenhuis aan als Internationaal Sales Manager

J.C. RAGS, één van de merken binnen de portfolio van Atrium House of Brands, heeft Frank Abbenhuis aangesteld als de nieuwe internationaal Sales Manager. Abbenhuis brengt een schat aan ervaring mee vanuit zijn eerdere functies bij onder andere No Excess, Jack & Jones en Mexx, en als (mede)oprichter van Bickley+Mitchell en Witloft.

Rebranding

Deze strategische aanstelling onderstreept de toewijding van Arthur Feenstra, eigenaar van J.C. RAGS, om het merk verder te professionaliseren. Feenstra: "Vanaf AW24 wordt onze volledige rebranding, die we in 2023 hebben uitgewerkt, duidelijk zichtbaar op al onze kanalen. Belangrijker nog, we hebben een aanzienlijke verschuiving in onze collectie gerealiseerd, waardoor J.C. RAGS beter aansluit bij de moderne consument zonder het oorspronkelijke gevoel van de jaren ‘90 te verliezen. De positieve reacties van onze retailers op deze nieuwe collectie hebben onze zichtbaarheid op de Nederlandse markt aanzienlijk vergroot. Voor SS25 zien we verdere groeimogelijkheden. Met Frank halen we een bron van ervaring en een breed netwerk binnen, perfect passend bij het vernieuwde J.C. RAGS."

Internationale ambities

Frank Abbenhuis was direct enthousiast over de vernieuwde merkidentiteit en collectie. “J.C. RAGS heeft duidelijke stappen vooruit gezet, en ik ben er dan ook van overtuigd dat het merk nationaal en internationaal kunnen uitbreiden. Bovendien is dit een geweldige kans om samen met Arthur de komende jaren ook een team dat dedicated op J.C. RAGS zit te gaan neerzetten. Kortom: ik heb er ontzettend veel zin in!”

De SS25-collectie van J.C. RAGS is vanaf 17 juni beschikbaar in de showroom van ATRIUM House of Brands in Geldermalsen.