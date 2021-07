Jaap Lagerweij, oud-CEO van Hema en Plus, overleden

Voormalig retailtopman Jaap Lagerweij is vorige week overleden. Dat blijkt uit berichtgeving van RetailNews. Lagerweij, die in zijn retailcarrière onder meer aan het hoofd stond van Hema en Plus, werd 73 jaar.

Na een studie sociale wetenschappen en een periode bij de NS ging Lagerweij in 1985 aan de slag in de retail, allereerst als directielid bij De Bijenkorf. In 1997 en 1998 was hij directievoorzitter van Praxis, en tussen 1998 en 2000 CEO bij Hema. Daarna stond hij nog tien jaar aan het hoofd van Sperwer Groep, de holding boven Plus en Spar. In het afgelopen decennium gaf Lagerweij advies aan onder meer Rituals en Coolcat, en was hij enkele jaren president-commissaris bij Zeeman.

De zoon van Lagerweij, Machiel Lagerweij, is ook actief in de retail. Hij heeft vanaf 1996 verschillende rollen vervuld bij De Bijenkorf, Hema en MS Mode. Sinds deze maand is hij Chief Operating Officer bij Hema.