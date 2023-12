Jacquemus CEO Bastien Daguzan verlaat het bedrijf

De in mei van 2022 aangestelde algemeen directeur van Jacquemus, Bastien Daguzan, verlaat ‘met onmiddellijke ingang’ het bedrijf, laat een woordvoerder weten aan Business of Fashion. Daguzan zorgde onder meer voor een ‘direct to consumer'-aanpak bij het luxe modebedrijf. Wie Daguzan opvolgt is nog niet duidelijk.

Daguzan is CEO geweest van luxe modemerken Paco Rabanne en Lemaire. De reden voor de aanstelling van Daguzan als CEO in 2022 was dat Simon Porte Jacquemus, de oprichter van Jacquemus, zich kon richten op de creatieve leiding van zijn modehuis.

"Ik wil Simon bedanken voor zijn vertrouwen en de ongelooflijke reis die we samen met het team hebben gemaakt. Hij is altijd een enorme bron van inspiratie geweest; ik ben zo trots dat ik deel heb mogen uitmaken van dit avontuur," liet Daguzan weten volgens Business of Fashion.

"Bastien is een drijvende kracht geweest achter het bedrijf. We wensen hem het allerbeste in zijn nieuwe onderneming", aldus Jacquemus.

FashionUnited heeft contact gezocht met Jacquemus. Dit artikel wordt aangevuld zodra er meer bekend is.