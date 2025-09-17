Jaden Smith eerste creatief directeur mannenlijn Christian Louboutin

Luxe schoenenmerk Christian Louboutin wil zijn mannencollectie naar een hoger niveau tillen met de aanstelling van de Amerikaanse rapper en acteur Jaden Smith als allereerste creatief directeur voor de mannenlijn.

In een verklaring meldt Christian Louboutin dat Smith jaarlijks vier collecties zal overzien, bestaande uit herenschoenen, lederwaren en accessoires. Zijn debuut "avant-première capsulecollectie" wordt in januari 2026 gelanceerd in de winkels, voorafgaand aan zijn eerste volledige collectie die tijdens Paris Fashion Week Men's wordt onthuld.

Smith, die schoenenontwerper Christian Louboutin in 2019 voor het eerst ontmoette in Parijs, zal ook verantwoordelijk zijn voor het vormgeven van een onderscheidend visueel en emotioneel universum voor het luxelabel. Dit gaat verder dan productontwerp en omvat campagnes, evenementen en meeslepende ervaringen.

Christian Louboutin: “Toen ik Jaden voor het eerst ontmoette, zag ik meteen een natuurlijke match met het merk. Zijn wereld is rijk en veelzijdig, zijn stijl en culturele gevoeligheid zijn inspirerend, en zijn nieuwsgierigheid en openheid zijn opmerkelijk.”

“Ik voelde dat onze mannencollectie met zijn creatieve leiding op een spannende en dynamische manier zou evolueren. Hij voelt als de perfecte aanvulling op ons creatieve team en ik kijk er echt naar uit om met hem samen te werken aan onze mannencollecties.”

Jaden Smith laat mannencollectie Christian Louboutin evolueren

Smith, omschreven als een veelzijdig kunstenaar, stapt in de nieuwe rol met de ambitie om het verhaal voor mannen bij Christian Louboutin uit te breiden en te verrijken. Hij zal putten uit bijna tien jaar samenwerkingen op het gebied van schoenen, zijn eigen streetwearlabel MSFTSRep Infinity en zijn voortdurende dialoog met muziek, performance en activisme.

Christian Louboutin lanceerde zijn mannenlijn meer dan vijftien jaar geleden en deze vertegenwoordigt nu 24 procent van zijn bedrijf. Met Smith en zijn 19,1 miljoen volgers op Instagram hoopt het merk zijn marktaandeel te vergroten.

Smith over zijn aanstelling: “Het samenvoegen van mijn visie met die van Christian gaat heel natuurlijk, omdat we de wereld op een vergelijkbare manier zien. Er is een gedeeld respect voor creatieve vrijheid en ik denk dat het daarom werkt.”

“Ik wil het verhaal voortzetten, het verleden eren en tegelijkertijd de toekomst vormgeven vanuit mijn eigen perspectief. Het is niet zomaar een titel, het is een creatief thuis. Christian heeft me een plek gegeven om te ontdekken, te leren en vrijuit te creëren. Zijn nalatenschap is gebouwd op hard werken en plezier, en dat wil ik voortzetten.”