Jan Jansen in de ‘Quote Design Special’: Het verhaal van zes decennia schoenen

De nieuwste editie van de Quote Design Special presenteert met trots een exclusief interview met een van Nederland's meest iconische schoenenontwerpers: Jan Jansen. In dit boeiende gesprek neemt hij een inspirerende reis door zijn indrukwekkende carrière van meer dan zestig jaar. Van het creëren van haute chaussure voor koningin Máxima tot zijn revolutionaire klompschoenen, Jansen deelt de hoogte- en dieptepunten van zijn leven als designer.

Barbara Rijlaarsdam van het blad Quote sprak uitgebreid met Jan Jansen en onthulde fascinerende inzichten in zijn creatieve proces en onconventionele denkwijze. “Ik heb één advies aan jonge ontwerpers: zoek een manager. Er zijn maar weinig designers die het creatieve en het zakelijke kunnen combineren,” adviseert Jansen. Zijn visie op Dutch Design benadrukt de grote mate van vrijheid en innovatie: “Wij zijn niet bang om iets geks te doen, om iets te doen wat niet hoort.”

Jan Jansen vertelt ook over zijn vruchtbare samenwerking met de Hooijer Groep, waar hij direct een klik voelde met Hilko en Kristel Hooijer. “Na vijf minuten wist ik: dit zijn de mensen naar wie ik zestig jaar heb gezocht,” zegt hij vol overtuiging. Deze samenwerking markeert een belangrijk hoofdstuk in zijn carrière en toont zijn vermogen om zowel creatieve als zakelijke relaties op te bouwen.

Jansen's voorkeur om zichzelf als industrieel designer te bestempelen in plaats van kunstenaar, biedt een unieke kijk op zijn benadering van schoenontwerp. Zelfs op zijn tachtigste is hij nog volop actief in de schoenenwereld, wat zijn passie en toewijding aan het vak onderstreept.

Laat je inspireren door de verhalen achter zijn meest iconische ontwerpen en krijg een zeldzame inkijk in de creatieve geest van Jan Jansen.