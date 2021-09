'Jean-Marc Loubier keert terug als CEO van Delvaux'

Delvaux verwelkomt een oude bekende bij het tassenmerk: Jean-Marc Loubier. Loubier zal de taak van CEO, die hij tevens eerder al vervulde bij het bedrijf, op zich nemen. Dit meldt WWD op basis van een statement van Delvaux-moederbedrijf Richemont.

Loubier krijgt de taak om ‘de potentie van het merk volledig te realiseren op het hoogtepunt van de high-end lederen goederen markt’, aldus WWD op basis van het statement. De topman was tot 2019 de CEO van Delvaux en had op dat moment een minderheidsbelang in het bedrijf. Met het neerleggen van zijn functie in 2019, verkocht hij ook zijn belang. Naast zijn werkzaamheden bij Delvaux, werkte Loubier eerder ook bij Celine, Escada en Louis Vuitton.

De aanstelling van Loubier is een van de eerste veranderingen bij toonaangevend Belgisch tassenmerk Delvaux sinds de overname door de Richemont Group eerder deze zomer. Richemont nam alle aandelen van Delvaux over van First Heritage Brands.