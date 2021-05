Jeff Bezos stopt per 5 juli als CEO van Amazon

Jeff Bezos, oprichter van Amazon en tot voor kort de rijkste persoon ter wereld, stopt per 5 juli als CEO van het bedrijf. Dat maakte hij woensdag bekend tijdens een aandeelhoudersvergadering. Bezos wordt opgevolgd door Andy Jassy, die momenteel aan het hoofd staat van Amazon Web Services.

Bezos blijft wel werkzaam bij Amazon als voorzitter van de raad van bestuur. Daarnaast hoopt hij meer tijd en energie te kunnen steken in andere projecten, waaronder The Washington Post, de Bezos Earth Fund en ruimtevaartbedrijf Blue Origin, zo stelde hij tijdens de vergadering.

In februari werd al duidelijk dat Bezos de functie van CEO zou gaan neerleggen, maar wanneer precies was nog niet bekend. Bezos koos 5 juli als datum omdat deze ‘emotionele waarde’ voor hem heeft, zo zei hij. Op 5 juli is het precies 27 jaar geleden dat Bezos Amazon startte, vanuit zijn garage in Bellevue, Washington.

In 2020 was de omzet van de e-commercegigant circa 386 miljard dollar, omgerekend 316 miljard euro. Slechts drie dagen geleden werd Bezos voorbijgestreefd door Bernard Arnault, CEO van luxemodeconcern LVMH, als rijkste persoon ter wereld.