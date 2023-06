Jere Calmes keert terug naar Global Fashion Group, wordt CEO van The Iconic

Jere Calmes keert terug naar Global Fashion Group (GFG) als Chief Executive Officer bij The Iconic, dat maakt GFG bekend in een persbericht.

Calmes stond de afgelopen drie jaar aan het roer van Lamoda als CEO, dat GFG eind 2022 verkocht. Hij leidde Lamoda naar een omzetgroei van 140 procent tot 1,3 miljard euro in 2021. Daarnaast heeft Calmes meer dan 25 jaar leiderschapservaring op zijn naam staan in diverse sectoren. Nu keert hij terug naar GFG als CEO bij The Iconic.

“Wij zijn blij dat Calmes weer deel uitmaakt van GFG als CEO van The Iconic. Zijn indrukwekkende staat van diens in de e-commerce tak van de modebranche en aanverwante sectoren, het leiden van omvangrijke consumentgerichte activiteiten, maken hem een ideale match voor het bedrijf”, aldus Christoph Barchewitz, CEO bij GFG, in het persbericht. “Calmes is ook bekend met het bedrijf en de aanzienlijke kansen die voor ons liggen. Ik kijk ernaar uit om weer met hem samen te werken en heb er alle vertrouwen in dat hij verder zal bouwen aan het succes van The Iconic.”