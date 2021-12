Jesper Reismann treedt toe tot Hugo Boss

Jesper Reismann neemt op 1 januari 2022 de functie van Senior Vice President Omnichannel bij Hugo Boss op zich en zal in deze rol rechtstreeks rapporteren aan CSO Oliver Timm. Hugo Boss bevestigde dit in een bedrijfsverklaring op verzoek van FashionUnited.

Reismann was van maart 2018 tot eind februari 2021 drie jaar lang verantwoordelijk als brand director voor het Deense dameskledingmerk Vero Moda, dat behoort tot de Bestseller Group. Daarvoor was de 54-jarige ruim een jaar werkzaam bij het in Isernhagen gevestigde CBR Fashion Group als managing director verantwoordelijk voor het merk Cecil.

In december 2012 begon Reismann zijn achtjarige carrière bij Peek & Cloppenburg, eerst vier jaar als lid van het managementteam in Wenen en vervolgens nog eens vier jaar bij Peek & Cloppenburg in Düsseldorf. Daar was hij verantwoordelijk voor de inkoop van damesartikelen, alsmede voor de aan de P&C Group toegewezen eigen dameskledingmerken Review, Holy, Jake*s, Christian Berg en Montego.

Bij Hugo Boss zullen vijf vice-presidenten van verwante gebieden aan Reismann rapporteren, namelijk Christopher Barth, vice-president CRM, Customer Data & Analytics; Jonathan Jeeps, vice-president Global Merchandise Management; Dominik Salzer, vice-president Global Retail Management; Till Pohlmann, vice-president Global Travel Retail; en Jan-Philipp Wintjes, vice-president Global eCommerce.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.DE, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.