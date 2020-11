Jessica Lomax nieuw Head of design bij Calvin Klein, Inc.

Calvin Klein, Inc. stelt een nieuwe Global Head of Design aan. Per 9 december neemt Jessica Lomax de taak op zich, zo meldt het bedrijf in een persbericht.

Lomax heeft ervaring opgedaan bij onder andere Nike en werkte ze samen met Hussein Chalayan voor Puma. Ook was ze consultant bij enkele andere sport en modemerken. Op dit moment is ze nog senior creatief directeur bij Nike op het gebied van women’s sportswear. Lomax zal in haar nieuwe functie de wereldwijde design strategie overzien en ze zal de leiding hebben over alle creatieve uitingen van het merk. “Ze is verantwoordelijk voor het definiëren en versterken van alle productcategorieën met een focus op ‘essential hero product’ naast het opzetten van samenwerkingen en duurzame innovatie,” aldus het persbericht.

“Jessica is goed in het maken van een heldere productvisie die de basis heeft in ons unieke merk DNA en die passen bij hetgeen waar de klant naar streeft vandaag de dag,” aldus Cheryl Abel-Hodges, CEO van Calvin Klein, Inc. in het persbericht.