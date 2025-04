Jet Bierhuizen wint finale TMO Business Battle met Rituals Boutique Hotel concept

Afgelopen donderdag vond op TMO Fashion Business School de spannende finale plaats van de TMO Business Battle. Twee talentvolle finalisten, Maud Oude Tijdhof en Jet Bierhuizen, streden op het podium om de felbegeerde hoofdprijs: een volledige studiebeurs voor de Associate degree Fashion Business Professional opleiding van TMO. De hoofdprijs ging naar Jet die een hotelconcept voor Rituals bedacht; The Rituals Boutique Hotel.

Met The Rituals Boutique Hotel wil Jet het gedachtegoed van Rituals naar een next level tillen. “Rituals draait om het creëren van betekenisvolle momenten. Maar wat als je niet alleen een moment, maar een hele ervaring kan beleven?” Vanuit deze gedachte ontwierp zij een hotelconcept waar beleving, ontspanning en luxe samenkomen in een holistische ervaring die volledig in lijn ligt met de merkwaarden van Rituals. Van geurbeleving en interieur tot wellness en gastvrijheid – alles ademt het gevoel van ‘slowing down’ en ‘meaningful living’.

Juryvoorzitter Laurie Besselaar – Head of Retail Operations Benelux bij Rituals en zelf TMO-alumna – was onder de indruk van Jets presentatie: “Het concept is creatief, goed onderzocht en onderbouwd – ook cijfermatig – en sluit perfect aan bij het merk Rituals. Ik zou het zo binnen Rituals kunnen presenteren.”

Naast Laurie Besselaar bestond de jury uit Ashja Bosboom (CEO/eigenaar Scala - Textilia), Liselot von Barnau Sythoff (docent Fashion, TMO) en Yvonne Kanters (directeur-bestuurder TMO/Detex).

De finale werd gepresenteerd door Bonita de Kok, winnares van de vorige editie van de TMO Business Battle.

Winnares Jet Bierhuizen en finalist Maud Oude Tijdhof te midden van de juryleden en oud-winnaar Bonita de Kok Credits: TMO

Met haar sterke concept en overtuigende pitch wist Jet de jury te overtuigen en sleept zij de studiebeurs in de wacht. In september start zij haar opleiding aan TMO Fashion Business School, waar haar reis in de fashion business écht van start gaat.

Winnares Jet kon haar geluk niet op. “Dit is een droom die uitkomt, ik heb hier zo hard aan gewerkt en zo veel tijd in gestopt. Ik ben dankbaar dat ik deze kans krijg en dat iedereen in mijn omgeving mij zo enorm gesupport heeft in dit avontuur.