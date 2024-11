Jil Sander CEO vertrekt en gaat naar K-Way

De geruchten zijn waar: Luca Lo Curzio legt zijn CEO-taken bij Jil Sander neer. Lo Curzio waait over naar K-Way, zo maakt het Franse merk bekend in een persbericht. Het betekent dat Lo Curzio, Jil Sander na een relatief korte periode verlaat en in het eerste kwartaal van 2025 begint aan zijn K-Way-avontuur.

Lo Curzio kwam in juni 2023 aan het roer van Jil Sander te staan. Voordat hij bij Jil Sander werkte, was hij voorzitter en CEO van Ermenegildo Zegna Noord-Amerika, een functie waarnaar hij werd gepromoveerd nadat hij aanvankelijk bij de modegroep in dienst trad als Chief Marketing and Digital Officer. Hij heeft ook verschillende functies bekleed bij de Luxottica Group, Bain & Company, Danone en L'Oréal.

Door BasicNet SpA en Permira (waarvan K-Way onderdeel van is) wordt Lo Curzio gezien als ‘de ideale kandidaat’ om K-Way door de volgende groeifase te begeleiden. De nieuwe K-Way CEO krijgt de taak om K-Way’s positie te versterken door groeit te stimuleren waarbij een focus ligt op de direct-to-consumer-stroom. Lo Curzio krijgt ook de taak om de marktpositie in Italië en Frankrijk te versterken, de internationale aanwezigheid uit te breiden en de e-commerce-activiteiten te versterken.