Jil Sander: Serge Brunschwig verlaat het bedrijf

Na slechts zes maanden verlaat Serge Brunschwig Jil Sander. Hij vervulde hier de taak van CEO. Hij maakte dit gisteren zelf bekend via een bericht op LinkedIn.

“Vandaag is de laatste dag van mijn missie voor Jil Sander. Ik wil het team bedanken voor wat we hebben bereikt bij de voorbereiding van dit prachtige merk op het volgende hoofdstuk, en de Otb-groep voor het vertrouwen dat ze in mij hebben gesteld. We houden allemaal van Jil Sander, de puurheid en de mix van klassiek en modern. Mijn beste wensen voor Jil Sander en de OTB-groep voor de toekomst!”

Serge Brunschwig werd op 5 februari benoemd tot Chief Strategy Officer van de OTB-groep, naast CEO van Jill Sander, en rapporteerde aan CEO Ubaldo Minelli.

Brunschwig volgde Luca Lo Curzio op, die in mei 2023 tot CEO van Jil Sander werd benoemd en die functie in juni van dat jaar aanvaardde. Lo Curzio werd later CEO van K-Way, het merk dat in 1965 in Parijs werd opgericht.

Het merk Jil Sander valt sinds 2021 onder OTB

“We zijn blij Serge Brunschwig in onze groep te verwelkomen. In zijn rol als CEO van Jil Sander zal Serge zich richten op het verder versterken van de positie van dit merk met enorm potentieel, door de ontwikkeling zorgvuldig en met visie te begeleiden. Dankzij zijn ervaring en internationale visie zal hij bijdragen aan het definiëren van een nog ambitieuzer strategisch pad voor OTB”, benadrukte Ubaldo Minelli in een verklaring.

Het is momenteel niet bekend wie hem aan het hoofd van het merk zal opvolgen.

Brunschwig heeft een lange internationale carrière in de luxesector. Hij begon in 1995 bij LVMH en bekleedde in de loop der jaren verantwoordelijke functies bij verschillende bedrijven van de Franse groep. Hij was CEO en voorzitter van Fendi, voorzitter van Dior Homme, COO van Christian Dior Couture en CEO van Celine, en bekleedde internationale managementposities bij Louis Vuitton en Sephora.

Brunschwig is afgestudeerd aan de École Polytechnique, de École Nationale Supérieure des Télécommunications en Sciences-Po in Parijs.