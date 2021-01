Jim Gold benoemd als interim CEO Moda Operandi

Ex-Neiman Marcus topman Jim Gold sluit zich aan bij Moda Operandi. Gold neemt de taak van interim CEO op zich, zo meldt WWD op basis van een statement.

Gold vervangt Ganesh Srivats. Srivats heeft het bedrijf verlaten om andere kansen na te jagen, aldus WWD. Gold functioneert als interim CEO, maar of de zoektocht naar een permanente CEO gaande is bij Moda Operandi is op dit moment onduidelijk.

“Jim brengt een uitgebreide kennis van mode retail en een begrip van Moda Operandi’s luxe klant met zich mee,” aldus Lauren Santo Domingo, mede-oprichter van Moda Operandi, in een statement aan WWD. “Ik zie er naar uit te werken met Jim en nieuwe en spannende manieren opzetten om onze klanten te bedienen.”