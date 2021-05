‘Jim Gold nieuwe CEO van Moda Operandi’

Oud Neiman Marcus-topman Jim Gold is de nieuwe CEO van luxe retailer Moda Operandi, zo meldt WWD. Gold werd in januari al aangesteld als interim CEO van het bedrijf en verving daarmee Ganesh Srivats.

“Moda heeft een ontzettend getalenteerd team, de beste merkpartners, wereldwijde naamsbekendheid, zeer betrokken luxe consumenten en toegewijde investeerders,” aldus Gold in het statement in handen van WWD. “Ik ben blij dat ik Moda mag leiden met Lauren [Santo Domingo, de oprichter van Moda Operandi, red.] en haar te helpen bij het realiseren van haar oorspronkelijke visie voor het bedrijf. Nu de luxe markt in de Verenigde Staten terugveert zijn we goed gepositioneerd om de Moda klant te helpen in de komende maanden en jaren en hun behoefte voor luxe goederen en ervaringen tegemoet te komen.”

Gold was voor zijn vertrek bij Neiman Marcus in 2019 28 jaar betrokken bij het retailbedrijf. Hij vervulde daar onder andere functies van voorzitter, CMO en was de CEO van de Bergdorf Goodman afdeling.