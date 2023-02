John Mooney nieuwe creatief directeur bij Matchesfashion

Moderetailer Matchesfashion heeft een nieuwe creatief directeur. Net als CEO Nick Beighton is nieuwkomer John Mooney afkomstig van webshop Asos, zo meldt een persbericht van Matchesfashion. Mooney zal verantwoordelijk zijn voor ‘alle creatieve output van de organisatie’.

Mooney werkte dertien jaar bij Asos. Hij begeleidde er onder meer de ontwikkeling van Asos’ eigen mannenkledinglijn en werd er in 2014 ontwerpdirecteur mannenmode. In 2017 kreeg hij de leiding over alle creatieve aspecten van Asos, van ontwerp tot fotografie en styling, onder de functietitel Brand Creative Director.

Mooney kijkt uit naar zijn nieuwe baan bij Matchesfashion, zo staat in het persbericht. “Ik verheug me erop om de creatieve strategie van het merk te ontdekken, ontwikkelen en vernieuwen, en om mijn vaardigheden en kennis in te zetten om een herkenbare en onderscheidende identiteit te creëren voor het merk Matchesfashion.”