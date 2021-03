Jon Hoerauf, afkomstig van Arc’teryx en The North Face, nieuwe CEO Herschel

Jon Hoerauf is de nieuwe CEO van Herschel Supply Co.. Dat melden internationale media, waaronder WWD. Hoerauf was voorheen werkzaam bij verschillende outdoormerken, waaronder Arc’teryx en The North Face. Hij start per direct bij het rugzakkenmerk.

De positie van CEO is nieuw binnen Herschel. Voorheen werd het merk geleid door broers Jamie en Lyndon Cormack, die het merk in 2009 startten. Zij gingen al voor de pandemie op zoek naar een ‘CEO van A-niveau’, aldus Lyndon Cormack tegenover WWD. De keuze viel op Hoerauf. Hoerauf heeft ruim tien jaar ervaring bij The North Face, waar hij eindverantwoordelijk was voor de producten uit de high-performance Summit Series. Daarnaast werkte hij acht jaar bij Arc’teryx, eerst als vicepresident en daarna als president.

“Door Jon aan boord te halen, kunnen Lyndon en ik onze energie en passie richten op de dingen die ons het meest enthousiast maken - ons bedrijf uitbreiden, onze producten innoveren en creatief blijven,” aldus Jamie Cormack. “Ons 10-jarig jubileum voelde als de perfecte mijlpaal om een CEO binnen te halen met de expertise om ons naar dit volgende hoofdstuk te leiden.”

Het bedrijf zal zich de komende jaren vooral richten op uitbreiding in Noord-Amerika en Azië, in het bijzonder China, en op aanwezigheid in grote steden. Volgens Lyndon Cormack zou kleding wel eens ‘de volgende kans’ kunnen zijn die het merk aangrijpt. Hij voorspelt dat er later dit jaar een aantal samenwerkingen zullen worden onthuld.

Herschel wordt momenteel online verkocht en in ruim tienduizend winkels verspreid over 94 landen wereldwijd.