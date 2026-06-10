De Schotse ontwerper Jonathan Saunders vertrekt als creatief directeur bij & Other Stories. De aankondiging volgt iets meer dan een jaar na zijn aanstelling in de destijds nieuw gecreëerde functie.

Volgens een verklaring op LinkedIn van 9 juni verlaat Saunders het merk van de H&M Group officieel medio augustus. De reden is een persoonlijke beslissing om terug te verhuizen naar de Verenigde Staten, om dichter bij zijn familie te zijn.

In de verklaring erkent & Other Stories de rol die Saunders speelde in ‘het vormgeven van de creatieve richting en het ontwikkelen van de nieuwe merkvisie’. Het merk voegt toe dat het op deze visie zal blijven voortbouwen. “We zijn dankbaar voor zijn bijdrage, creativiteit en inzet en wensen hem het allerbeste bij zijn volgende stappen,” besluit het bericht.

Saunders trad in april 2025 in dienst bij & Other Stories in de nieuw gecreëerde functie van creatief directeur. Hij was verantwoordelijk voor de creatieve visie en had de taak het merk naar de volgende groeifase te leiden. In september 2025 onthulde & Other Stories een nieuwe ‘brand spirit’. Deze omvatte een nieuw logo en een nieuwe tone of voice, wat zorgde voor een ‘frisse benadering van creatieve expressie, design en styling’.

De in Glasgow geboren ontwerper bracht meer dan twee decennia aan ervaring mee naar & Other Stories. Hij studeerde af aan Central Saint Martins en begon zijn carrière bij Alexander McQueen. In 2003 lanceerde hij zijn eigen label, waarmee hij de volgende twaalf jaar bekendheid verwierf door zijn gedurfde kleur- en printgebruik. Na de sluiting van zijn bedrijf in 2015 was hij van het voorjaar van 2016 tot eind 2017 creatief directeur bij Diane von Furstenberg.

Daarna stapte hij uit de ready-to-wear en richtte hij zich op interieur- en productontwerp. Hij zette zijn samenwerking met The Rug Company voort, met de release van een tweede tapijtcollectie op het London Design Festival in 2018. Zijn debuut met een eerste meubelcollectie volgde in 2022 op Frieze Los Angeles.

& Other Stories heeft nog geen opvolger aangekondigd.