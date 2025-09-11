Jong talent Igor Dieryck aan de slag bij Dior

Belgisch talent Igor Dieryck heeft zich bij modehuis Dior aangesloten. Hij zal hier de functie van menswear designer bekleden onder leiding van Jonathan Anderson, zo is te lezen op LinkedIn.

Dieryck heeft diverse prijzen op zijn naam staan. Na zijn afstuderen in 2022 won hij de UAntwerpen x Flanders DC Award. In 2023 volgen drie prijzen tijdens het internationale festival van Hyères. Hier won hij de Grand Prix, de Le19M Métiers d'Art en de publieksprijs.

Dieryck heeft niet stilgezeten. Hij begon na zijn afstuderen als junior designer mens ready-to-wear bij Hermès. Daarnaast ontwierp hij een capsule collectie voor Belgisch brillenmerk Komono.