Joost de Beijer vervangt Ivo Vliegen als CFO bij Hema

Joost de Beijer wordt de nieuwe CFO van Hema. Hij neemt de taak over van Ivo Vliegen die per 1 maart vertrekt bij de keten. Vliegen gaf in 2018 al aan nog een jaar na de overname van Hema aan te blijven, zo meldt Hema in een persbericht.

De Beijer was hiervoor managing director bij Praxis en vervulde eerder diverse financiële en operationele managementfuncties bij Arthur Andersen, Deloitte, Shell en Maxeda.

CEO Tjeerd Jegen in het bericht: “Ik ben Ivo enorm dankbaar voor zijn inzet in de afgelopen jaren. We zijn altijd een goed team geweest en hebben samen veel bereikt voor Hema. Persoonlijk vind ik het jammer dat Ivo vertrekt, maar ik heb begrip voor zijn beslissing om zijn loopbaan buiten Hema voort te zetten. Tegelijkertijd ben ik verheugd met de komst van Joost de Beijer als CFO. Naast zijn financiële kennis, neemt Joost ook veel retail expertise mee naar Hema.”

Hema werd in oktober 2018 overgenomen door Ramphastos van ondernemer Marcel Boekhoorn. Sindsdien is het bedrijf flink opgeschud. De raad van commissarissen werd opnieuw ingevuld en Hema ging samenwerkingen aan met Wehkamp, Albert Heijn, Franprix en Jumbo.