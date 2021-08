Joshua Schulman is de nieuwe CEO van Michael Kors, schuift volgend jaar door naar Capri Holdings

Joshua Schulman is aangesteld als CEO van modemerk Michael Kors. Dat is te lezen in een persbericht van Capri Holdings Limited, de modegroep boven het merk. Daar blijft het niet bij: in september 2022 zal Schulman doorschuiven naar de positie van CEO van Capri Holdings. John D. Idol, de huidige CEO van Capri, wordt dan uitvoerend voorzitter.

Schulman is een doorgewinterde topman uit de luxemodesector. Tot maart 2020 was hij werkzaam bij modeconcern Tapestry Inc., als president en CEO van luxemerk Coach. Tussen 2012 en 2017 bekleedde Schulman lang de rol van president bij warenhuis Bergdorf Goodman. Tussen 2007 en 2012 was hij CEO bij Jimmy Choo. Daarvoor nog vervulde hij verschillende rollen binnen luxemerken als Yves Saint Laurent en Gucci.

Michael Kors’ nieuwe CEO volgend jaar aan het hoofd van Capri Holdings

“Ik ben verheugd me bij Capri te voegen als CEO van Michael Kors,” aldus Schulman in het persbericht. “Ik ben al lange tijd bewonderaar van de ontwerpvisie van Michael en de manier waarop het merk tijdloze mode creëert en jetset-glamour belichaamt. Ik kijk ernaar uit om nauw met hem, en de rest van het team, samen te werken.” Schulman zegt ‘vereerd’ te zijn volgend jaar als CEO van Capri aan de slag te kunnen gaan.

“De aanstelling van Josh is onderdeel van een doordacht opvolgingsplan,” aldus Idol. “Het bestuur en ik hebben vertrouwen in de unieke capaciteiten van Josh om Capri Holdings te leiden. Zijn resultaatgedreven manier van leiding geven en passie voor consumentgerichte internationale merken zullen goed van pas komen in het maximaliseren van het volle potentieel van onze drie luxemodehuizen.”

Onder Capri Holdings vallen ook de merken Versace en Jimmy Choo. De holding behaalde in het eerste kwartaal van het nieuwe boekjaar een omzet van 1,25 miljard dollar, omgerekend ruim 1 miljard euro. Michael Kors behaalde de hoogste omzet van de groep, met 871 miljoen dollar, omgerekend 731 miljoen euro.