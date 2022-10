Josje Huisman lanceert hoedenmerk Cornelia

Josje Huisman, oud-K3 lid, lanceert haar eigen hoedenmerk Cornelia. Huisman gelooft dat hoeden steeds meer deel uitmaken van de eigen, individuele stijl, meldt de onderneemster aan het Belgische Gazet van Antwerpen.

De hoedencollectie bestaat uit drie verschillende modellen en telt zestien kleuren in totaal. De verschillen in modellen zitten in de details. Zo is het Ivy Rock-model compact en vierkant, Billy Rose heeft een rondere vorm en Poppy Max is groter.

Het materiaal van de hoeden is afkomstig uit Spanje, meldt Huisman aan GVA. Een klein team perst daar het materiaal in vormen, waarna Huisman de voeringen en linten toevoegt in haar atelier in Zwolle. De prijzen liggen tussen de 350 euro en 395 euro. De hoeden zijn verkrijgbaar via de website.

Cornelia is het hoedenmerk van Huisman. Het hoedenmerk kent vijf karakters: freedom, versatility, authenticity, craftsmanship en style. Haar overkoepelende boodschap: Why 20 pairs of shoes and zero hats? Exactly. De hoeden zijn een manier om stijl en persoonlijkheid uit te drukken op een creatieve en originele manier.