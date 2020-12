Julian Dunkerton benoemd als permanente CEO Superdry Plc

Superdry mede-oprichter Julian Dunkerton is door het bedrijf weer benoemt als permanente CEO. Eind 2019 keerde Dunkerton terug bij het bedrijf ondanks de controverse rondom zijn vertrek in 2018.

Dunkerton is niet alleen nu de CEO van Superdry Plc, hij is ook de grootste aandeelhouder van het bedrijf. Hij heeft 20,3 procent van de aandelen in handen, zo deelt het bedrijf mee in een persbericht. Dunkerton gaf enkele maanden na zijn vertrek in 2018 al aan terug te willen keren naar het bedrijf, maar de directie liet dit niet zomaar gebeuren. Het bestuur benadrukte tegen de aandeelhouders dat de terugkeer van Dunkerton ‘extreem schadelijk’ zou zijn voor het bedrijf en riep dan ook op te stemmen tegen de terugkeer van de mede-oprichter.

Naast de permanente aanstelling van Dunkerton als CEO, maakt Superdry Plc ook bekend dat het een nieuwe COO heeft. Silvana Bonello is aangesteld als Chief Operating Officer.