Jurriaan Pouw aangesteld als CFO bij Hema

Hema heeft Jurriaan Pouw aangesteld als nieuwe CFO, meldt het bedrijf in een persbericht. Met ingang van 1 april volgt hij Joost de Beijer op, die eind april vertrekt bij Hema. Pouw is geen onbekende in de retail. Hij bekleedde in het verleden verschillende financiële functies bij PricewaterhouseCoopers, C1000 en – meest recent – eindverantwoordelijk e-commerce manager bij Jumbo.

De managementwisseling komt op een logisch moment, volgens Hema. Dankzij de nieuwe aandeelhouders is het bedrijf weer ‘financieel gezond’, zo valt te lezen in het persbericht. Ook kondigde het bedrijf eind vorig jaar een nieuwe strategische koers aan waarbij de focus ligt op de kernmarkten Nederland, België, Luxemburg en Frankrijk. Binnen deze landen richt Hema zich op de groei van de eigen onlinekanalen en winkels.

De recent gepresenteerde koers heeft tot gevolg dat ook de rol en aandachtsgebieden van de CFO anders worden. Saskia Egas Reparaz, CEO bij Hema, licht dit nader toe in het persbericht: “Joost heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de herstructurering, verkoop van Hema en de transitie naar de nieuwe eigenaren. Hij was nauw betrokken bij de totstandkoming van de nieuwe strategische koers en hij heeft een cruciale rol gespeeld in de verkoop van de Hema-bakkerijen. Ik ben hem hier zeer dankbaar voor. Samen met alle collega’s wens ik Joost voor de toekomst heel veel succes toe. Ik ben verheugd Jurriaan te mogen verwelkomen en kijk ernaar uit om met hem samen te werken.”