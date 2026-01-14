K-Way CEO Luca Lo Curzio verlaat K-Way; Kenny Wilson nieuwe interim-CEO

Luca Lo Curzio verlaat K-Way na minder dan een jaar; de nieuwe interim-ceo is Kenny Wilson. De manager heeft zijn functie op 13 januari neergelegd.

Lo Curzio trad in februari 2025 in dienst bij K-Way en “heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan onze organisatie; de raad van bestuur bedankt hem oprecht voor het geleverde werk en de getoonde inzet gedurende het afgelopen jaar”, aldus een verklaring van het bedrijf.

Kenny Wilson, huidig lid van de raad van bestuur, wordt de interim-ceo

Kenny Wilson, huidig lid van de raad van bestuur, neemt de rol van interim-ceo op zich. Wilson heeft meer dan dertig jaar ervaring in de merkensector, met leidinggevende functies bij bedrijven als Levi’s en Dr. Martens. De manager heeft meer dan vijftien jaar ervaring als ceo, meest recent bij Dr. Martens, waar hij de functie zeven jaar bekleedde. “We hebben er vertrouwen in dat het bedrijf onder leiding van Kenny succesvol zal blijven groeien met alle lopende initiatieven voor waardecreatie”, besluit de verklaring.

Het merk presenteert de nieuwe herfst-wintercollectie 2026-2027 op vrijdag 16 januari in Milaan, tijdens de modeweek van Milaan.