KABK-duo Asira Zaí en Bas Pol winnen Keep an Eye textiel- en modeprijs

De textiel- en modeprijs van Keep an Eye Foundation, ter waarde van 10.000 euro, is vrijdagavond toegekend aan Asira Zaí (Bachelor Mode) en Bas Pol (Bachelor Textiel), afgestudeerden van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK) in Den Haag. De prijs is bedoeld om de carrières van veelbelovende afstudeerders een boost te geven. De prijs werd uitgereikt tijdens de jaarlijkse afstudeershow Exposed van de mode- en textielafdeling van de KABK. De show, waaraan studenten van jaar 1, 2, 3 en afgestudeerden meededen, vond plaats in het verlaten winkelcentrum Megastores in Den Haag.

Zaí en Pol presenteerden een gezamenlijke collectie genaamd “Ik was wel vaker vrolijk.” In de Exposed-krant van 2025 noemen ze de collectie “een curatie van alledaagse objecten en vergeten vormen.” Hun werk combineert “traditionele Nederlandse klederdracht en het tastbare verval van materialen,” aldus het duo.

Asira Zaí (Fashion BA) en Bas Pol (Textile BA) collectie "Ik was wel vaker vrolijk" Credits: Susan Zijp / FashionUnited.

Keep an Eye werkt samen met het Cultuurfonds. De organisatie biedt sinds 2015 ondersteuning aan de KABK. Sinds 2018 wordt de textiel- en modeprijs jaarlijks uitgereikt. Over de samenwerking met Keep an Eye deelt de KABK in de krant van Exposed: "De samenwerking met Keep an Eye stelde ons in staat om zowel de modeshow als de textielshow om te vormen tot professionele platforms voor onze opkomende ontwerpers."

Editor’s Note: Dit artikel is op dinsdag 24 juni om 18:48 aangepast. Aanvankelijk stond er dat Piet Paris en Viktor & Rolf aan de KABK hadden gestudeerd. Dit is onjuist.