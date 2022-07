KaDeWe Groep reorganiseert inkoop team

De Duitse luxewarenhuizen groep KaDeWe herstructureert verschillende inkoopfuncties en heeft Angela Schmidli benoemd tot het nieuwe hoofd van de inkoopafdeling voor damesmode. Schmidli is op 1 juli in haar nieuwe functie begonnen, zo heeft de KaDeWe Groep maandag bekendgemaakt. Naast damesmode neemt zij ook de inkoop van kinderkleding onder haar hoede. Hiervoor werkte zij bij de Zwitserse warenhuizen Grieder en Jelmoli in leidinggevende functies.

Julie Gasperini, die voorheen Head of Buying Womens Fashion, Accessories & Beauty was bij KaDeWe Group, gaat zich met cosmetica, schoenen en accessoires bezighouden.

Het inkoopmanagement in de herenmode blijft ongewijzigd onder leiding van Torsten Stiewe. Simone Heift, die als directeur inkoop ook lid is van de raad van bestuur, zal verantwoordelijk blijven voor het algemeen beheer van de inkoop.

Herindeling inkoopteam als gevolg van uitbreiding naar Düsseldorf en Wenen

Marcel Feldmann zal op 1 augustus de divisie "Home & Living" overnemen als Directeur Inkoop. Hij komt naar de KaDeWe Group van Brands4Friends, waar hij werkte als Purchasing Director.

De afdeling levensmiddelen heeft eveneens een nieuwe inkoopdirecteur gekregen. Oliver Kramny, het vorige Hoofd Verkoop voor het gebied, wordt het nieuwe Hoofd Inkoop Voeding.

De reden voor de nieuwe inkoopstructuur is de uitbreiding van de KaDeWe-groep naar Düsseldorf en Wenen en de uitbreiding van de online-activiteiten, aldus een verklaring van het hoofkantoor in Berlijn. In Düsseldorf neemt de KaDeWe-groep, die voor 50,1 procent in handen is van de Thaise warenhuisexploitant Central Group en voor 49,9 procent van de Oostenrijkse Signa Holding, haar intrek in het Carsch Haus. In Wenen zal KaDeWe de hoofdhuurder zijn van een nieuw gebouw dat in de herfst van 2023 moet worden geopend op de voormalige locatie van de Leiner-warenhuizen. De warenhuisketen kondigde in januari ook de revisie van zijn online activiteiten aan.

Naast twee nieuwe warenhuizen in Wenen en Düsseldorf exploiteert de KaDeWe Groep de gelijknamige vestiging in Berlijn, het Alsterhaus in Hamburg en de Oberpollinger in München.

Dit artikel is vertaald uit het Duits en eerder verschenen op FashionUnited.de